Bereits am nächtlichen Freitagmorgen, 17. Juli, gegen 01.45 Uhr, kam es zu einem Einbruch in die Büroräume eines Geldinstituts an der Trompeter Straße in Reusrath.

Vermutlich durch ein aufgehebeltes rückwärtiges Fenster gelangte ein Täter in die Geschäftsräume. Im Tresenbereich der Schalterhalle wurde eine Schublade gewaltsam geöffnet, daraus gerolltes Münzgeld im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Erst am Nachmittag des gleichen Tages wurde der Diebstahl bemerkt und der Polizei angezeigt.

Sachdienliche Hinweise

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!