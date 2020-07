Am Dienstag, 7. Juli, kam es in der Zeit zwischen 8 und 22 Uhr, in einer Grundstückseinfahrt am Marienkäferweg in Reusrath zu einer Unfallflucht mit Sachschaden.



Nach dem Stand aktueller Ermittlungen und polizeilichen Maßnahmen zur Spurensicherung nutzte ein bislang noch unbekanntes Fahrzeug die Grundstückszufahrt zum Haus mit der Nummer 28 zum Wenden. Dabei kam es zur Kollision mit einer Grundstücksmauer, an welcher dabei Putz und Klinker beschädigt wurden. Gleichzeitig blieb dabei fremde Fremdfarbe an der Mauer zurück, die wahrscheinlich vom gelben Lack des Verursacherfahrzeugs stammt. Als der noch unbekannte Verursacher mit seinem augenscheinlich beschädigten Fahrzeug vom Unfallort flüchtete, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen, blieb an der Mauer ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mindestens 400 Euro zurück.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Telefonnummer (02173) 288-6310 entgegen.