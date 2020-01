Zu einer illegalen Entsorgung von mehr als 100 Altreifen wurde heute der städtische Betriebshof gerufen, nachdem eine Meldung aus der Bürgerschaft eingegangen war.

„Unsere eigens vor Ort eingesetzte Kolonne zählte 110 Reifen verschiedener Größen, die offenbar vom Weg aus in die Böschung am See abgekippt wurden. Der Zustand der Reifen spricht dafür, dass sich dieses Umweltvergehen erst vor wenigen Tagen ereignet haben dürfte“, so der Leiter des Betriebshofes, Bastian Steinbacher.

Rücksichtsloses Verhalten

Auch Bürgermeister Frank Schneider zeigt sich empört über dieses rücksichtslose Verhalten. Die Stadt wird diese wilde Entsorgung selbstverständlich umgehend zur Anzeige bringen.

Achtlose Entsorgung

Da der Widdauer See am Städtedreieck Langenfeld-Monheim-Leverkusen recht abgelegen ist, dürften es der oder die Täter es womöglich nachts einfach gehabt haben, die gesetzeswidrige und achtlose Entsorgung in der Natur unentdeckt vorzunehmen.

Sachdienliche Hinweise

Die Stadt Langenfeld bittet dennoch mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise liefern können, sich mit dem städtischen Betriebshof unter Tel. 02173/794-5500 in Verbindung zu setzen.