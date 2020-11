An zwei Langenfelder Schulen gab es positive Corona-Tests.

In der Jahrgangsstufe 7 des Konrad-Adenauer-Gymnasiums ist ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Kreisgesundheitsamt hat daraufhin Kontaktquarantänen für 32 Schülerinnen und Schüler und einen Lehrer angeordnet.

An der Prismaschule wurden unabhängig voneinander ein Lehrer und zwei Schüler aus verschiedenen Jahrgangsstufen positiv getestet. Das Kreisgesundheitsamt prüft aktuell, für welche und wie viele Schülerinnen und Schüler eine Kontaktquarantäne angeordnet werden muss.

Positive Testungen am Gymnasiumund an der Prismaschule In der Jahrgangsstufe 7 des Konrad-Adenauer-Gymnasiums ist ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Kreisgesundheitsamt hat daraufhin Kontaktquarantänen für 32 Schülerinnen und Schüler und einen Lehrer angeordnet. An der Prismaschule wurden unabhängig voneinander ein Lehrer und zwei Schüler aus verschiedenen Jahrgangsstufen positiv getestet. Das Kreisgesundheitsamt prüft aktuell, für welche und wie viele Schülerinnen und Schüler eine Kontaktquarantäne angeordnet werden muss.