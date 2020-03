Die Theaterspielerinnen „Mir för Öch“ der kfd Berghausen beschäftigen sich seit Mitte September mit ihrem neuen Theaterstück „Natur Pur“. Die originelle Einladung zur Geburtstagsparty mit unvorhergesehenen Überraschungen von Bernd Gomboldund feiert am Samstag, 21. März, Premiere.

Die rüstige Oma Maria sieht nicht ein, ihren 75. Geburtstag altersgemäß zu Hause oder im Restaurant zu feiern. Stattdessen lädt sie ihre „Sippe“ in ihre alte Hütte mitten im Wald ein, in der sie früher immer herrliche Ferien mit ihren Kindern verbracht hat. Ihre mittlerweile erwachsenen, nicht ganz einfachen und vor allem untereinander zerstrittenen Kinder folgen der Einladung zur Geburtstagsfeier im Wald nur sehr widerwillig und scheuen sich nicht, ihren Unmut „ungeschminkt“ zum Ausdruck zu bringen.

50.000 Euro Bargeld

Das Zusammentreffen bei der Waldhütte artet bei dem vergeblichen Versuch, ein Zelt aufzubauen, in Zank und Sticheleien aus. Als Oma Maria in der Hütte plötzlich einen Beutel mit 50.000 Euro Bargeld findet – aus einem Einbruch, wie alle vermuten – wird die Geldgier ihrer Kinder geweckt.

Seit Aschermittwoch wird intensiv drei Mal die Woche geprobt. Inzwischen handelt es sich um reine Stellproben, bei denen mittlerweile auch der Text der jeweiligen Spielerin sitzen sollte. Natürlich hapert es noch an der ein oder anderen Stelle, aber auch das gehört dazu, wenn man als Laienspielerin auf der Bühne stehen will. Außerdem stehen den Spielerinnen zuverlässige Souffleusen zur Seite.

Accessoires und Equipment

Aber nicht nur der Text will gelernt sein, parallel dazu muss das Bühnenbild entworfen und gebaut werden. Accessoires und Equipment wird sortiert und organisiert, Perücken gekämmt und frisiert, Kleidung ausgewählt und das Make-up besprochen werden. Kurzum, die Frauen der Theatergruppe haben kaum noch Zeit für andere Dinge.

Proben im Pfarrheims St. Paulus

Die Technik und der Bühnenaufbau erfolgt erst wenige Tage vor der Aufführung, so dass die Frauen zur Generalprobe erstmals auf der eigentlichen Bühne stehen. Vorher finden die Proben in den Räumlichkeiten des Pfarrheims St. Paulus statt, wo man sich mit Tischen und Stühlen behilft, um überhaupt ein Gespür für Raum und Größe zu entwickeln.

Wenige Restkarten

Durch die Unterstützung der Mitarbeiterinnen der kfd St. Paulus, den Ehemännern und einigen anderen hilfsbereiten Bercheser Damen und Herren kann man seit 2015 wieder in Berghausen gastieren und sogar vier Vorstellungen bieten, wovon zwei schon lange restlos ausverkauft sind.

Für die Vorstellung am Samstag, 28. März, um 18 Uhr gibt es noch einzelne Restkarten, die Veranstaltung am Sonntag, 29. März, bietet mit Kaffee und Kuchen sowie einer großen Tombola ab 14.30 Uhr noch ausreichend Plätze an. Die Eintrittskarten kann man zum Preis von 9 Euro - Sonntags 12 Euro inklusive Kaffee und Kuchen - im Bercheser Büdchen erwerben oder telefonisch unter der Rufnummer (02173) 73455 bestellen.