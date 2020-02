Auffahrschienen erleichtern das Schieben von Fahrrädern im Bereich von Auf- und Abgängen. E-Bikes und Pedelecs können je nach Ausstattung bis zu 30 KG schwer sein, was für viele Menschen nur schwerlich zu händeln ist.

Die B/G/L hat daher in den kommenden Bau- und Verkehrsausschuss am 13.02.2020 den Antrag gestellt, dass sich die Langenfelder Stadtverwaltung mit der Deutschen Bahn AG in Verbindung setzt und die Installation der Auffahrschienen an den Langenfelder S-Bahn Haltepunkten einfordert.

Bürgergemeinschaft Langenfeld