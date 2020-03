Bürgermeister Frank Schneider richtet sich an die Langenfelderinnen und Langenfelder und appelliert zu Besonnenheit und Zusammenhalt, um in unserer Stadt alles zu unternehmen, um die Ausbreitung des Virus möglichst gering zu halten:

Liebe Langenfelderinnen

und Langenfelder

es dürfte an niemandem von Ihnen vorbei gegangen sein, in welcher Ausnahmesituation wir uns aktuell in der Welt, in Deutschland und auch in Langenfeld durch die zunehmende Verbreitung des Coronavirus COVID-19 befinden.

Großes Lob und Dankbarkeit

Dazu möchte ich Ihnen zunächst mein großes Lob und meine Dankbarkeit dafür aussprechen, dass so viele von Ihnen diese Situation mittragen und durch Ihren Einsatz daran mitwirken, dass wir in dieser für uns alle außergewöhnlichen Lage mit den für uns ungewohnten Veränderungen leben.

Vor allem verspüre ich durch die Rückmeldungen, die ich erhalte, dass Zusammenhalt und freiwilliges Engagement auch in dieser Situation in Langenfeld sehr ausgeprägt sind. Sei es bei der Versorgung der aktuell in Quarantäne befindlichen Verdachts- oder Erkrankungsfälle, oder auch durch die hohe Akzeptanz in der Vereinswelt und in der Wirtschaft, die sicherlich unter den zahlreichen Absagen und Einschränkungen zu leiden haben.

Einschränkungen

In dieser nicht nur für uns in Langenfeld außergewöhnlichen Situation müssen wir, wie alle Menschen in Deutschland und in der Welt, dabei Einschränkungen bei gewohnten Standards und liebgewordenen Gewohnheiten hinnehmen. Wenn wir durch unsere Bemühungen, Infektionsketten zu durchbrechen oder nicht zu verlängern auch nur ein Menschenleben retten, ist es aus meiner Sicht diese Einschränkungen wert.

Neue Herausforderung

Auch für uns in der Stadtverwaltung bedeutet diese Situation eine neue Herausforderung, denn wir stehen ihr als Menschen mit Familien und gefährdeten Personen im direkten privaten Umfeld ebenso gegenüber wie Sie.

Intensive Beratung



Seien Sie versichert, dass wir bei jeder Absage, Vorsichtsmaßnahme oder Einschränkung immer intensiv über die Notwendigkeit beraten, da wir selbstverständlich im Spannungsfeld zwischen Risikoverminderung der Infektionspotenziale und der Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens in unserer Stadt abwägen müssen.

Treffende Vorsichtsmaßnahmen

Da es in diesem Fall aber potenziell um die Gesundheit bis hin zur Gefährdung von Menschenleben geht, werden wir uns heute und in Zukunft immer für die zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen entscheiden, die notwendig sind und noch notwendig werden könnten.

Persönliche Verantwortung

Wir hoffen, Sie dabei weiterhin an unserer Seite zu haben. Jede und jeder von Ihnen kann durch persönliche Verantwortung einen Beitrag leisten, weitere Ansteckungen zu reduzieren. Sei es durch die empfohlenen Hygienemaßnahmen, Hust- und Niesetikette, die Abwägung, größere Menschenansammlungen zu meiden und vor allem, die besonders gefährdeten Menschen in unserer Umgebung, also Ältere und Vorerkrankte zu schützen.

Soziale Verantwortung

Denn auch, wenn in den Medien und anhand veröffentlichter Statistiken der WHO von einer für junge Menschen geringere Gefahr durch COVID-19 die Rede ist, gehört es zu unserer sozialen Verantwortung und zu unserer mitmenschlichen Pflicht, auch als möglicher Weise nahezu symptomfreie oder nicht behandlungspflichtig Erkrankte die stärker Gefährdeten Mitmenschen zu schützen, zu denen vor allem die ältere Generation gehört.

Besonnenheit und Entschlossenheit

Bei allen Vorsichtsmaßnahmen und Appellen gilt es selbstverständlich weiterhin, in dieser Situation mit Besonnenheit und Entschlossenheit an die Aufgabenstellungen heranzugehen, denn weder Überreaktionen, noch Aktionismus sind im Moment gute Berater. Wir setzen auf Information, Mitmenschlichkeit, Zusammenhalt und die nötige Disziplin bei der Einhaltung der empfohlenen und angewiesenen Maßnahmen zur Verlangsamung der Verbreitung des Virus.

Dabei baue ich darauf, Sie alle weiterhin als Partnerinnen und Partner mit „an Bord“ zu haben.

Bitte wirken Sie auch in diesem Sinne auf Ihre Mitmenschen ein.

Aktuelle Informationen

Aktuelle Informationen zum Thema und der Entwicklung der Zahlen oder Maßnahmen finden Sie mit regelmäßigen Updates auf unserer städtischen Homepage www.langenfeld.de und auf unserer Facebook-Seite „Stadt Langenfeld Rhld.“ sowie in der Tagespresse.

Ihnen allen wünsche ich alles Gute. Bleiben Sie gesund.

Mit freundlichen Grüßen

Frank Schneider

Bürgermeister