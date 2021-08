Nachdem sich die Situation an der Ringstraße weiter zuspitzt ist es nun vermehrt zu Kritik von Bürgern an der Verwaltung gekommen. Die Konflikte im Straßenverkehr und die Stauung des Verkehrsflusses nehmen weiter zu.

Dazu erklärt Joshua Kraski: „Die Sicherheit im Straßenverkehr, besonders an den Kindergärten, ist durch die aktuelle Situation an der Ringstraße extrem gefährdet. Wir haben es hier mit einer grundlegenden Problematik zu tun, die sich auch nicht mit der Beendigung der Arbeiten an der Hitdorfer Straße gänzlich lösen wird.“ Das Eltern ihre Kinder nicht mehr unbeaufsichtigt auf den Schulweg schicken können sei nicht weiter hinzunehmen.

Immer wieder befahren Autofahrer die Gehwege oder parken im absoluten Halteverbot. Diese Situation ist symptomatisch dafür, dass das Hitdorfer Verkehrsnetzt stark belastete ist.

„Wir müssen jetzt eine Überlastung des Hitdorfer Verkehrsnetztes verhindern. Hier ist die Verwaltung gefragt Lösungen zu finden, und nicht immer neue Gründen dafür, warum etwas nicht geht.“

, so Kraski. Die CDU Hitdorf unterstützt die Bürger die sich in ihrem Anliegen bereits an die Verwaltung gewendet haben. Es gilt diese endlich ernst zu nehmen, und die Verkehrskonzepte zu überarbeiten. Daher fordert die CDU von der Verwaltung direkte Maßnahmen, die die Ringstraße entlasten!