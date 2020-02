Die Närrinnen und Narren sind startklar für die Höhepunkte der 5. Jahreszeit. Der Straßenkarneval startet an Altweiber. Die Karnevalszüge in der Innenstadt, Berghausen und Reusrath schließen sich an. Alle Infos zu den närrischen Veranstaltungen gibt es in dieser Ausgabe. Während der nun bevorstehenden fünf „Tollen Tage“, zwischen dem 20. Februar und 24. Februar, gibt es selbstverständlich auch einige Änderungen in den Öffnungszeiten des Rathauses sowie der Nebenstellen.



Bürgerbüro

Donnerstag, 20. Februar (Weiberfastnacht), 7.30 bis 11 Uhr; Freitag, 21. Februar, 7.30 bis 12 Uhr; Samstag, 22. Februar, 9 bis 12 Uhr (nur Bürgerbüro); Montag, 24. Februar (Rosenmontag), geschlossen.

Betriebshof

Am Donnerstag und am Freitag gelten am Annahmehof Industriestraße die üblichen Öffnungszeiten. Nur am Rosenmontag ruht auch hier der Betrieb.

Die Annahmestelle an der Hansastraße bleibt am Donnerstag und am Samstag sowie am Rosenmontag geschlossen. Lediglich am Freitag, 21. Februar, ist an der Hansastraße von 13 bis 16.45 Uhr geöffnet.

Stadtbibliothek

Donnerstag, 20. Februar, geschlossen. Freitag, 21. Februar, 9 bis 19 Uhr geöffnet. Samstag, 22. Februar und Rosenmontag, 24. Februar, geschlossen.

Stadtmuseum

Vom 20.Februar bis einschließlich 24.Februar geschlossen.

VHS-Geschäftsstelle

Die VHS-Geschäftsstelle im Rathaus bleibt an Weiberfastnacht (20. Februar) sowie am Rosenmontag (24. Februar) geschlossen.

Kulturzentrum

Das Kulturzentrum ist am Altweiber-Donnerstag, 20. Februar, sowie von Karnevalssamstag bis Rosenmontag, 22. bis 24. Februar, geschlossen. Am Freitag hat das Unterrichtsgebäude von 9 bis 20.45 Uhr geöffnet. Ab Karnevalsdienstag, 25. Februar, läuft der Unterrichtsbetrieb wieder zu den üblichen Öffnungszeiten.