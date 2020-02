Am letzten Wochenende im Januar 2020 wurde in Lindlar die Landesmeisterschaft der Bogenschützen im Rheinischen Schützenbund ausgetragen. Der örtliche Verein, die Bogensportfreunde Lindlar, hatten, wie auch schon im vergangenen Jahr, alles perfekt organisiert. An 2 Tagen traten fast 400 Teilnehmer in 4 Durchgängen gegeneinander an und kämpften um die Landesmeistertitel.

Die Bogensportgilde Langenfeld war mit 7 Teilnehmern vertreten. Und wieder einmal waren die Blankbogenschützen besonders erfolgreich. In der Einzelwertung wurde Uwe Starke-Huber Landesmeister vor Harald Schwob auf dem zweiten Platz bei den Masters. Christian Papst errang den dritten Platz in der Herrenklasse. Zusammen erreichten sie damit den Sieg und den Landesmeistertitel in der Mannschaftswertung. Ulrike Goertz erzielte den dritten Platz in der Damenklasse.

Die Bogensportgilde Rhein-Wupper e.V., Langenfeld ist schon seit mehreren Jahren in der Blankbogenklasse besonders aktiv und hat schon viele Meistertitel erworben.

Im Sommer 2019 haben Mitglieder des Langenfelder Vereins dreimal erfolgreich an verschiedenen Deutschen Meisterschaften teilgenommen. Im Juli in Mittenwald erreichten sie beim Feldbogenschießen einen 3. und einen 11. Platz, im August bei der Meisterschaft nach den Regeln der World Archery Federation in Berlin einen 10. Platz. Im September fand in Delmenhorst die Deutsche Meisterschaft im 3D-Schiessen statt, und dort wurden ein 3. und ein 6. Platz errungen.