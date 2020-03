Gegen den auf Platz drei liegenden DSC99 aus Düsseldorf siegten die zweitplatzierten HSV-Damen mit 3:0 und machen nun Druck auf den Tabellenführer. Damen 2 unterliegen in Solingen.

Beide Mannschaften hatten keinen kompletten Kader zur Verfügung. Die Gäste aus Düsseldorf reisten erkältungsbedingt nur mit 11 Spielerinnen an. Die Langenfelderinnen standen auch nur 12 teilweise angeschlagene Spielerinnen zur Verfügung und erhielten Unterstützung aus dem zweiten Damenteam. Von Beginn an zog sich der DSC sehr tief in die eigene Hälfte zurück. Die HSV-Viererkette konnte an der Mittellinie fast ungehindert den Spielaufbau gestalten. Durch ihr tiefes Stehen, machten die Düsseldorferinnen es vor dem eigenen Strafraum sehr eng und die HSV-Damen hatten Probleme die eigenen Stürmerinnen in Szene zu setzen. Julia Keppner war es, die den Führungstreffer vorbereitete. Sie setzte sich im Eins-gegen-Eins halb rechts durch und spielte den Ball an der Torfrau vorbei. Der Ball kullerte aber nur Richtung Tor aber im Sprintduell setzte sich Anne Lange gegen eine Düsseldorfer Verteidigerin durch und schob den Ball zum 1:0 ins Netz (19. Minute). In einem ereignisarmen Spiel geschah bis zur Pause kaum noch etwas. Einzig ein fragwürdiger Foulelfmeter wurde vom DSC über das Langenfelder Tor verschossen. So ging es mit diesem knappen Ergebnis in die Kabinen.

Im zweiten Abschnitt zogen die HSV-Damen mit einem eigenen verschossenen Foulelfmeter nach. Mitte der zweiten Halbzeit holte sich eine DSC-Spielerin wegen Beleidigung des Schiedsrichters eine rote Karte ab und die Gäste mussten das Match zu zehnt beenden. Malin Kersenbrock blieb es vorbehalten einen schlecht geklärten Ball des DSC kurz vor dem Tor zum 2:0 über die Linie zu drücken (72.). Von hier an war das Spiel entschieden. Mit einem schönen Abschluss aus halbrechter Position konnte erneut Lange zum 3:0 Endstand einnetzen (79.). In einem von beiden Teams erkältungs- und verletzungsbedingt eher mäßigem Match geschah danach nichts mehr.

Mit diesem Sieg der HSV-Damen bei dem gleichzeitigen Unentschieden des Ersten gegen den Vierten setzen sich die Langenfelderinnen in der Spitzengruppe der Landesliga fest. Mit nur 2 Punkten Rückstand aber einem Spiel weniger, sieht es für die erst vor zwei Jahren in die Landesliga aufgestiegenen Fußballerinnen des HSV Langenfeld in der Tabelle nun sehr gut aus. HSV-Trainer Volker Bochnia nach dem Spiel: „Es war kein gutes Spiel von uns und auch nicht vom Gegner. Aber auch solche Spiele muss man erst einmal gewinnen.“ Am kommenden Sonntag empfangen die HSV-Damen den auf Platz 10 stehenden FSC Mönchengladbach (Anstoß ist um 15:15 Uhr an der heimischen Burgstraße). Eine Woche später müssen die Langenfelderinnen zum Spitzenreiter Gustorf-Gindorf in den Kreis Neuss reisen. „Eine sehr schwere Aufgabe für uns, ich hoffe uns stehen für diese beiden Aufgaben dann einige der derzeitig verletzten und erkrankten Spielerinnen wieder zur Verfügung.“

Für die Damen 2 brachte die Partie beim TSV Solingen II keine Punkte. Ann-Kristin Gröne brachte in Minute 34 ihre Farben in Front, aber in Durchgang 2 konnten die Gastgeberinnen die Partie durch zwei Treffer (57., 79.) noch zu ihren Gunsten drehen. Die Kreisligadamen des HSV bleiben aber weiterhin auf Rang 4 der Tabelle.