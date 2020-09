Am Samstag waren unsere E2-Wölfe in Lintorf zu Gast und durften nach dem Spiel der E1 gegen Lintorf 2 antreten. Mit ordentlich Mut, aber auch einer gewissen Unsicherheit standen sie einem motivierten Team aus Lintorf gegenüber. Trotz aller Motivation war es jederzeit eine faire und freundliche Atmosphäre zu der beide Teams beigetragen haben. Im Spiel gelang unseren Wölfen ein Blitzstart, und sie gingen mit 3:0 in Führung. Zur Pause stand es 5:2. Zwischenzeitlich konnte die Führung auf vier Tore ausgebaut werden und der Gegner wurde nie näher als zwei Tore rangelassen. Am Ende stand ein verdienter 9:6 Sieg auf der Anzeigetafel. Der erste für unsere E2. Kjell und Mihai trafen jeweils dreimal und Anna, Nils sowie Leon jeweils einmal.