Sein Name ist Rüpprich, Manfred Rüpprich! Und nahezu Jeder, der beim HSV aus-, und ein geht wird ihn kennen. In den letzten Jahren als Mann für alle Fälle, der die HSV Sportanlagen in Schuss hält, aber es gibt über ihn viel mehr Wissenswertes zu erzählen. Seit 1968, also nahezu fast seit Vereinsgründung 1959, ist „Manni“ dabei. Als Aktiver kannte man ihn als wieselflinken Offensivspieler mit Torinstinkt und einer „linken Klebe“, der mit seinem Spiel als Stürmer regelmäßig den Abwehrspielern unlösbare Aufgaben stellte und der deshalb auch bei den gegnerischen Torhütern nicht so gerne gesehen war. Nach seiner Zeit als Senior war es für ihn selbstverständlich, seine Fußballerlaufbahn bei den „Alten Herren“ der Hucklenbrucher fortzusetzen – jahrelang als Aktiver auf Asche, Rasen oder Kunstrasen und später als Kümmerer und Organisator. Alles das hätte er vermutlich nicht geschafft, wenn er nicht in seiner Ehefrau Maria eine verständnisvolle Partnerin an seiner Seite gehabt hätte, die sein Engagement aber auch mit Taten (Trikotpflege der Alten Herren) unterstützte.

Für ihn ist es selbstverständlich, seiner Maria etwas zurückzugeben und sie zu pflegen.

So sollte eine Beziehung funktionieren, in guten wie in schlechten Zeiten.

Seine Qualitäten gehen aber weit über das Sportliche und Organisatorische hinaus. Als toller und einfallsreicher Handwerker „vom alten Schlag“ kann er immer wieder das eine oder andere technische Problem auf den Sportanlagen lösen. McGyver hätte es nicht besser machen können. Manni wird auch heute noch von den sportlich Verantwortlichen, von Spielern und Trainern geachtet und sein Wort hat Gewicht. Auch wenn sich das Vereinsleben in den Jahrzehnten geändert hat: Menschen, die mit Leib und Seele hinter ihrem Verein stehen und immer für ihn da sind, braucht man auch heute noch. In diesem Sinne, lieber Manfred, möchte Dir der HSV Langenfeld ganz herzliche Glückwünsche zum Geburtstag aussprechen, Danke sagen für Dein Engagement und Dein „immer da sein“ und Dir alles Gute für Deine Gesundheit wünschen. Bleibe wie Du bist und bleibe uns noch lange erhalten!