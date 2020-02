Am Samstag stand eine Begegnung auf Augenhöhe an. In der Bayerhalle in Wuppertal bestritt die Damen III ihr Auswärtsspiel gegen Bayer Wuppertal III. Im ersten Satz musste sich unsere junge Mannschaft nur knapp geschlagen geben (25:22). Der spannende erste Satz steckte bei den Mädchen wohl noch tief in den Köpfen, sodass im zweiten Satz nichts lief. Es schien als hätte sich die Mannschaft aufgegeben bzw es sah nach Arbeitsverweigerung aus. So ging der zweite Satz deutlich an die Gastgeber mit 25:7. Die mitgefahrenen Eltern dachten bereits an ein schnelles Spiel, dass die Wuppertaler mit 3:0 Sätzen nach Hause bringe könnten. Doch wieder erwartend entwickelte sich ein dramatischer dritter und vierter Satz, die wir mit 20:25 und 21:25 für uns verbuchten durften. Nun musste der entscheidende Fünfte Satz über Sieg oder Niederlage entscheiden. Nach einem 8:4 Rückstand wechselten die Mannschaften ein letztes Mal die Seiten. Eine kämpferische Aufholjagd bis zum 11:11 wurde gestartet. Am Ende fehlte das Kännchen Glück, um sich durchzusetzen. Der letzte Satz ging an die Wuppertaler mit 15:11. Die Enttäuschung war den Mädchen anzusehen, doch keiner hätte das nach dem Verlauf des katastrophalen zweiten Satz geglaubt, hier einen Punkt mitnehmen zu können.

Die Mädchen haben ihrer Trainerin Vanessa ihre kämpferischen Qualitäten gezeigt. Mit nur einer Auswechselspielerin haben sie sich gut geschlagen. Leider wird uns unsere Trainerin am Ende der Saison verlassen und es stellt sich den Mädchen die Frage wie es weitergeht, da noch keine Lösung für die neue Saison feststeht. Die Mädchen würden gerne als Mannschaft weiter zusammenspielen

Wir suchen für unsere engagierte leistungsbereite Mannschaft eine/n engagierten Trainer/in und

Spielerinnen.

Unsere Trainingszeiten:

dienstags um 17:00 bis 18:30 Uhr in der Halle Hinter den Gärten

(Hinter den Gärten 21, 40764 Langenfeld)

freitags um 17:30 bis 19:00 Uhr in der KAG-Halle am Schulzentrum ("Bunker")

(Lindberghstraße 44, 40764 Langenfeld)

Um uns spielen sehen zu können, kommt einfach zu unseren Heimspielen:

Samstag 01.02.2020 um 14:00 Uhr in der KAG-Halle am Schulzentrum ("Bunker") (Lindberghstraße 44, 40764 Langenfeld)

Samstag 21.03.2020 um 14:00 Uhr in der Halle Hinter den Gärten (Hinter den Gärten 21, 40764 Langenfeld)