Viele haben den festlich geschmückten Truck der Benefizgranaten gesehen! Einige kamen auch den Genuss des musikalischen Ständchens - und waren restlos begeistert. Claudia Heinken, Michel Grimm und Torsten Muntz alias DJ Totte, waren am Sonntag in vorweihnachtlicher Mission unterwegs.



Eigentlich hatten sie ein Konzert im Weihnachtsdorf auf dem Marktplatz geplant. Aber daraus wird in der Adventszeit Corona-bedingt selbstverständlich nichts. „Also haben wir uns entschlossen, quer durch Langenfeld zu fahren, um den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern“, erklärt DJ Totte die Idee zu den Kurz-Auftritten an verschiedenen Standorten.

49 Jahre alter Ford Transit MK1

Unterwegs sind die Benefiz-Granaten in einem 49 Jahre alten Ford Transit MK1. In das von DJ Totte frisch restaurierte alte Feuerwehr-Fahrzeug ist extra noch eine Trennwand eingebaut worden – na, klar, es sind drei Haushalte unterwegs.

Kurz-Auftritt

Die Musik-Kombo hält mit ihrem feuerroten Mobil vorzugsweise an Orten halten, wo viele Menschen den Kurz-Auftritt vom Balkon aus verfolgen können. Infos gibt es auch in der Facebook-Gruppe "Die Benefizgranaten".

Weitere Termine

Am Samstag, 19. Dezember, 16 Uhr, sind die Benefizgranaten wieder in Langenfeld unterwegs. Genau ab dieser Uhrzeit touren sie am Sonntag, 13. Dezember, auch durch Solingen.