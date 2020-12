Die traditionell Weihnachtsfeier des Sozialdiensts katholischer Frauen (SkF) Langenfeld mit Klienten der Wohnungslosenhilfe und Gästen des Cafés Immi musste aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Da die Hygiene- und Abstandsregeln für wohnungslose Menschen zudem einen besonders großen Einschnitt und mehr Einsamkeit bedeuten, wollten die Verantwortlichen des SkF diesen Menschen eine kleine Freude bereiten. Dank einer großzügigen Spende des neu gegründeten Rotary Clubs Leverkusen Rhein-Wupper können sie nun 50 Weihnachtstüten an Klienten der Wohnungslosenhilfe verteilen.

Weihnachtstüte für Klienten



Engagierte Mitglieder des Rotary Clubs haben besondere, festliche und beliebte Lebensmittel sowie Mund-Nasen-Masken in weihnachtlich dekorierte Tüten gepackt. „Für Menschen mit wenig sozialen Kontakten ist es besonders wichtig, dass sie über diese Weihnachtstüte erfahren, dass wir an sie denken“, erklärt SkF-Geschäftsführerin Stephanie Krone, die im Namen der Empfänger dem gesamten Rotary Club dankt. „Ohne das Engagement der ehrenamtlichen Unterstützer hätten wir es nicht geschafft, so viele Tüten in kurzer Zeit zu füllen“, sagt Rainer Sartoris, Fachbereichsleiter der Wohnungslosenhilfe beim SkF Langenfeld.

Engagement der Mitglieder

"Wir freuen uns, mit den Weihnachtstüten bedürftigen Menschen eine Freude zu bereiten und die Arbeit des SkF zu unterstützen, gerade auch in Zeiten der Corona-Pandemie", erklärt Angelika Böhling, Mitglied des Rotary Clubs Leverkusen Rhein-Wupper.