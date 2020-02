Etwas ganz Besonderes stand am Aschermittwoch für die vier Kindertollitäten auf dem Programm. Fritz, Vivien, Josy und Alex hatten während dieser Session über einen ganz speziellen Wunsch nachgedacht.

Stolz auf Entscheidung

Sie wollten gerne etwas von dem Spaß am Karneval mit Kindern teilen, denen es nicht so gut geht. Und so fassten sie den Entschluss, dass Kinderhospitz in Wuppertal Burgholz finanziell etwas zu unterstützen. Zufrieden überreichten sie den obligatorischen Scheck. Sehr stolz und glücklich über eine so tolle Session und die Entscheidung, das Hospiz zu unterstützen, können sich die vier Kindertollitäten jetzt auf ihren Abschied am Dankeschön-Abend der Postalia vorbereiten.

Einblick in die Arbeit

Nadine Schulz von der Hospizbewegung hat dem närrischen Besuch einen Einblick in ihre Arbeit vermittelt. Sie sagte, dass sich das Hospiz rein aus Spenden finanzieren würde. Mit zusätzlichen Spenden können zum Beispiel Kinobesuche mit den Geschwisterkindern ermöglicht werden. Die Einrichtung beherbergt immer für eine bestimmte Zeit die kranken Kinder mit ihren Familien. So kann sich das Personal um die Mädchen und Jungen kümmern, somit die Familie entlasten und ihnen ein Stück „normalen Alltag“ ermöglichen. Das heißt zum Beispiel, dass die Eltern mal etwas für sich tun zu können.

Mehr Infos über das Kinderhospiz

Mehr Infos über das Kinderhospiz unter www.kinderhospiz-burgholz.

Spendenkonto

Spendenkonto der Kinderhospiz-Stiftung Bergisches Land:

Stadtsparkasse Wuppertal

IBAN: DE 4233 0500 0000 0097 9997.

BIC: WUPSDE33XXX