Was für ein Fest im gut gefüllten Schützenheim an der Brunnenstraße. Das karnevalistisch geprägte Programm kam bei den Gästen sehr gut an.

Eröffnet wurde es durch das Rhein. Kinder- und Jugendtanzcorps Echte Freunde. Da reichte der Platz zum tanzen mal gerade so aus.

Besucht wurde die Schützenbruderschaft mit allem, was Rang und Namen hatte. So ließ es sich das Kinderprinzenpaar der Stadt Langenfeld Prinz Fritz der I. und Prinzessin Vivien die II. mit den Pagen Alex und Josy nicht nehmen, die Reusrather Bruderschaft mit ihrem Programm zu erfreuen.

Nach leckerem Grünkohl mit Mettwurst sowie einigen Ehrungen von besonderen Leistungen ging es im Programm sogleich weiter.

Kai Kramosta,ein Pfundskerl, Komiker und Autor brachte den Saal zum lachen. Es blieb kein Auge trocken.

Prinz Tino der I und Prinz Sebastian der I. das diesjährige Prinzenpaar der Stadt Langenfeld kamen mit großem Gefolge. Unter dem Motto: Wieder außer Rand und Band, Langenfeld in Narrenhand holten sie mit ihren Liedern alle Gäste von den Stühlen. Ein sympathisches Prinzenpaar, es macht Freude, ihnen zuzuschauen, wie sie mit Herzblut dabei sind.

Mit Musik und Tanz ging der Abend zu Ende.