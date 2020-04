Die Wirtschaftsförderung der Stadt Langenfeld ist erneut an die in unserer Stadt ansässigen Unternehmen herangetreten, um über neue Unterstützungsmöglichkeiten zu informieren. Schwerpunkte waren dabei Hilfsmaßnahmen für den lokalen Handel sowie die Liquiditätssicherung für Unternehmen. In diesem Zusammenhang wurde auch auf die neuen Schnellkredite mit 100-prozentiger Haftungsfreistellung und Webinare mit Beratung zur Liquiditätssicherung hingewiesen.

Die Wirtschaftsförderung gab den Langenfelder Einzelhändlern hilfreiche Tipps zu Informationsportalen an die Hand sowie Hintergrundinformationen zum Aufbau eines Lieferdienstes.

Online-Beratungsangebote

Zudem erhielten die Wirtschaftstreibenden einen Überblick über Online-Beratungsangebote - etwa zu Online-Handel, Social Media-Marketing oder Liquidität. Darüber hinaus machte die städtische Wirtschaftsförderung auf besondere Angebote von Paketdienstleistern und Shoppingportalen aufmerksam, die lokale Einzelhändler beim Online- und Versandhandel unterstützen wollen.

Infos auf den städtischen Internetseiten

Alle Informationen auf den Internetseiten der Stadt Langenfeld:

https://www.langenfeld.de/Startseite/Aktuelles-und-Information/Aktuelles-zu-COVID-19.htm/Seiten/Fragen-und-Antworten-COVID-19-HGD.html