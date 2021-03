Ei, ei, ei. Welches ist das schönste Osterei? Mehr als 15 Prominente und Kunstschaffende haben in den vergangenen Wochen große und kleine Ostereier gestaltet, die auf www.unitedcharity.de/Specials/Promi-Ostereier versteigert werden. Dazu gibt es ein Facebook live-Event aus dem Kloster Machern an der Mosel, das am Montag, 22. März, ab 18 Uhr auf https://www.facebook.com/nestwaerme übertragen und bei dem die Eier-Kreationen präsentiert werden.

Stockum. Christoph Bouillon, bekannter Auktionator aus „Kunst + Krempel“, wird dabei von einigen der Prominenten, die Charity-Eier gestaltet haben, begleitet.

Der gesamte Erlös kommt dem nestwärme e.V. Deutschland zugute. Der Verein unterstützt seit mehr als 20 Jahren bundesweit Familien mit schwerkranken und behinderten Kindern. Wenn es um den guten Zweck geht, ist Sterneköchin Lea Linster immer gleich dabei. Neben Comedian Jörg Knör, haben sich auch Dr. Katharina Barley, Guildo Horn, die Trierer Künstlerin Anja Streese sowie die nestwärme Botschafterinnen Nina und Julia Meise der Malkunst gewidmet.

Fußball-Legende Paul Breitner malte ein Bayern-Ei, fesch mit Lederhose und seinem Autogramm.

Schauspieler und Regisseur René Heinersdorff dazu: „Das Ei ist nicht erst seit Columbus mehr als ein Lebensmittel. Es ist Ursprung und Leben. Es kann faul sein, weich und knallhart. In jedem Fall eine Ehre, es zu bemalen.“

Und auch der Fußballspieler Rouwen Hennings war dabei. Der Fortuna Düsseldorf-Stürmer, der in der laufenden Saison bereits 15 Tore schießen konnte und sich damit auf Position fünf der Torschützenliste der Liga befindet, kreierte sein Ei bunt bemalt und mit Autogramm, welches man noch bis zum 30. März ersteigern kann. abe