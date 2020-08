Nach einem Angriff in Menden am vergangenen Freitagabend ermittelt die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Ein 28-jähriger Iserlohner war mit einem Freund aus Menden (29) von der Bahnhofstraße kommend auf der Hauptstraße in Richtung Kirche unterwegs. In Höhe der dortigen Bäckerei habe sich eine Gruppe von 10 bis 13 Personen auf den Bänken befunden. Ein Mann habe aus der Gruppe heraus die beiden provoziert. Anschließend griff er sich eine Flasche, zerschlug diese und schlug sie dann dem Opfer ins Gesicht.

Der 28-Jährige erlitt schwere Gesichtsverletzungen und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Menden gebracht werden. Von hier aus wurde er ins Klinikum Dortmund verlegt und stationär aufgenommen. Die Personengruppe um den Mann löste sich auf und verschwand in verschiedenen Straßen. Der Täter flüchtete unerkannt. Es soll sich um einen jungen Mann gehandelt haben. Er war etwa 180 cm groß und trug zur Tatzeit eine blaue Jeans sowie ein weißes Hemd. Hinweise zum Vorfall nimmt die Wache Menden entgegen.