In Zeiten, in denen viel über mangelnden Respekt und fehlende Zivilcourage diskutiert wird, möchte die Polizei Menden auf diesem Wege danke sagen. Was war passiert?

Am Freitag, 26. Juni, geriet kurz vor 14 Uhr ein LKW-Anhänger im Kreisverkehr an der Holzener Straße in Schieflage und kippte um. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. Die Bergung gestaltete sich schwierig.

So mussten die beiden eingesetzten Polizisten fast fünf Stunden bei Hitze den Verkehr regeln. Nach einigen Stunden und hielten zwei Damen am Straßenrand und überreichten den Polizisten Wasserflaschen. Die Frauen hatten das Streifen-Team am Kreisel schwitzen sehen und wollten ihnen etwas Gutes tun. Mitarbeiter der umliegenden Firmen hatten dieselbe Idee.

„Das sind die kleinen Momente, die dankbar machen“, schreibt die Kreispolizei Märkischer Kreis.