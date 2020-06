Ein Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten, eine Unfallflucht und fünf weitere Verkehrsunfälle mit Sachschäden hielten die Polizei in Menden und Balve am gestrigen Samstag auf Trab.

Gegen 16.35 ereignete sich auf der Fröndenberger Straße in Höhe Hausnummer 152 ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilt, beabsichtigte ein 52-jähriger Mendener die „Fröndenberger Straße“ zu überqueren. Hierzu nutzte er jedoch nicht die in unmittelbarer Nähe gelegene Lichtzeichenanlage für Fußgänger, sondern eine sich ihm bietende Lücke zwischen verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugen. Hierbei übersah er einen gerade bei grünem Signallicht in Fahrtrichtung Fröndenberg anfahrenden Pkw. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fußgänger. Der Fußgänger wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Da Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde er mittels eines Rettungshubschraubers dem Klinikum Dortmund Nord zugeführt. Den Sachschaden bezifferte die Polizei mit etwa 2.500 Euro.



Teurer Einkauf

Ebenfalls am Samstag kam es auf dem Kaufland-Parkplatz an der Holzener Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Um kurz vor 9 parkte der Geschädigte seinen schwarzen Opel Astra. Als er eine viertel Stunde später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine frische Beschädigung an seinem Fahrzeug fest. Nach Auswertung der Unfallspuren sei wohl jemand mit seinem Einkaufswagen gegen den Pkw gestoßen, so die Polizei. Dabei hinterließ er einen Schaden von etwa 500 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Menden unter Tel. 02373/9099-3211 zu melden. Des Weiteren ereigneten sich im Raum Menden/Balve fünf weitere Verkehrsunfälle mit Sachschäden in einer Höhe von ca. 30.000 Euro.