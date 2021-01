Vor ein paar Tagen bat mich meine Mutter, ihr ein ganz normales Fotoalbum zu kaufen, wo man die Bilder einkleben kann. Kein Problem, sitze ja „an der Quelle“; Fotoalben gibt es bei meiner Arbeitsstelle zuhauf. Auf die Frage, was sie denn einkleben wolle, bekam ich die Antwort: Lass dich überraschen.

Da komme dann vor zwei Tagen nach Hause, und meine Mutter übergibt mir das gekaufte Fotoalbum. Ich mache es auf und was sehe ich:

Seit 2016 erstelle für jedes Jahr Jahreskalender für Mama, und was soll ich euch sagen:

Meine Mutter hat alle Kalender aufbewahrt, nun die Bilder von den ganzen Jahren ausgeschnitten und in dem besagten, neuen Fotoalbum eingeklebt, Jahr für Jahr, als Andenken. Zu jedem Bild gibt es meinerseits eine Geschichte zu erzählen.

Mama, nochmals vielen lieben Dank. Hatte „Pipi“ in den Augen!