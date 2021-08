Menden. Am Sonntag, 22. August, um 11 Uhr wird unterm Zeltdach des Neuen Rathauses die Ausstellung „Photographische Impressionen aus dem Mittleren Osten“ des Omani Sultan Al Aamri eröffnet.

Sultan Al Aamri, geboren in Sur/Oman, darf als einer der renommiertesten Fotokünstler seines Landes angesehen werden. Er gewann die Goldmedaille der zweite Internationalen Fotoausstellung "Portugal 2020" mit seinem Portraitfoto "Girl".

Mit dem Portraitfoto "Girl" gewann Al Aamri die Fotoausstellung "Portugal 2020"

Foto: Al Aamri

Foto: Al Aamri hochgeladen von Lara Ostfeld

Al Aamri darf als Impressionist der Fotographie gelten. Der Hell-Dunkelkontrast, das Ausleuchten der Objekte machen seine Arbeiten zu einem Fenster in die Welt. Sein Wunsch, die Vielfalt des Lebens kennenzulernen, führte den Künstler im April 2018 in den Iran und im Januar 2020 nach Varanasi (Benares), der heiligen Stadt am Ganges, wo er Erstaunliches, Skurriles und Berührendes mit der Kamera festhielt.

Da das Neue Rathaus weiterhin pandemiebedingt geschlossen ist, sind die Werke unterm Zeltdach in den Rathausfenstern und in den Fenstern des Bürgerhauses zu sehen. Die Ausstellung wird eröffnet durch Bürgermeister Dr. Roland Schröder. Die Einführung in die Werke übernimmt Dr. Maria Gabriele Schulte-Kurteshi und das Ganze wird musikalisch untermalt von Ignacio Zudaire an der Gitarre und Jonas Liesenfeld an der Geige.

Die Bilder können bis zum Mittwoch,15. September, besichtigt werden. Die Rückverfolgbarkeit der Teilnehmer der Vernissage muss, nach den aktuell geltenden Bestimmungen der Corona Schutzverordnung, gesichert werden.