Ich war auf dem Markt und habe auch etwas gekauft. Das Gelände abzusperren, um die Besucherzahl kontrollieren zu können, erschließt sich mir ja noch, aber ein verkaufsoffener Sonntag, bei dem die Geschäfte nicht, nur über Umwege oder eben nur gegen Eintrittsgeld zu erreichen sind?

An die Leute, die sich über die 2 Euro beschwert haben (habe ich auch ein paarmal gehört): Wenn man nicht mal 2 Euro übrig hat, was will man dann auf einem Trödelmarkt? Der Betrag ließ sich über den ersten Kauf doch schon wieder "reinholen". Hab bei mir jedenfalls bestens funktioniert...