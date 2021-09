Menden. Der Abschluss des KunstFest Passagen auf Gut Rödinghausen in diesem Jahr wird Interstellar sein.

Entsprechend groß ist das Interesse und der Andrang auf die Eintrittskarten gewesen, so dass das Kulturbüro der Stadt jetzt vermeldet: Die Veranstaltung ist ausverkauft. So wird es am Freitag, 10. September, für die Veranstaltung im Park von Gut Rödinghausen auch keine Abendkasse geben.

Das KunstFest Passagen wird vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (NRW), von der Kunststiftung NRW sowie vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe gefördert. Ebenfalls wird das KunstFest Passagen im Rahmen der Veranstaltungsreihe "live in den Fabrikskes", die das Netzwerk WasserEisenLand jährlich anbietet, präsentiert.

Eintrittskarten für alle anderen Veranstaltungen sind erhältlich im Kulturbüro der Stadt unter Tel. 02373/903-8761, online unter proticket.de/Menden, über die ProTicket-Hotline unter Tel. 0231/9172290 und bei allen ProTicket-Vorverkaufsstellen. Karten beim Vorverkauf kosten 18 Euro und an der Abendkasse 20 Euro.

Zusätzliche Informationen gibt es unter kunstfest-passagen.de.