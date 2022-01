Fröndenberger Str. 40, 58706 Menden

Jonathan und seine Verlobte Mina glauben nicht an Vampire. Eines Tages reist der junge Mann nach Bistritz in die Karpaten, um eine Burg an einen Grafen Dracula zu vermakeln. Wichtig für seinen Kunden: Die Burg muss eine Gruft haben. Von seinem Auftrag kehrt Jonathan nicht zurück, stattdessen kommt das Grauen in seine Heimat Whitby und zu seiner Familie. Plötzlich gibt es immer mehr Tode in diesem Ort und alle haben das gleiche Merkmal: Einstiche am Hals. Jetzt begreifen die Leute, dass nur noch vier Dinge helfen: Knoblauch, ein Kreuz, ein Hammer, ein Pflock und sehr viel Mut.