Was tun wenn die Coronapandemie einem ins Homeoffice zwingt? Genau.. kreativ werden. Das dachte ich mir letztes Jahr im März auch und fing nach über 20 Jahren wieder an zu Zeichnen und wagte mich dann erstmals an Portätzeichnungen ran. Inzwischen zeichne ich auch für private Auftraggeber. Paar Bilder möchte ich euch nicht vorenthalten. Weitere Projekte werden folgen.