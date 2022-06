Zehn Veranstaltungen und neun Veranstaltungsorte von Juni bis November: Die Industriekultur in der Region wird kreativ in Szene gesetzt.

Ob spektakuläre Feuershows in historischen Gemäuern, Pop oder Klassik im Museum, Lichtinstallationen, Konzerte oder Musicals: Die Festivalreihe FERROMONE setzt die vielfältige Industriekultur in und um den Märkischen Kreis auf neue, kreative und experimentelle Art und Weise in Szene.

Sandra Hertel und Oliver Schmidt, 2. Vorsitzende des Vereins WasserEisenLand Industriekultur in Südwestfalen, Bettina Hornemann, FERROMONE-Festivalkoordinatorin, und Martina Handke, Fachdienst Kultur und Tourismus beim Märkischen Kreis, stellten gemeinsam mit den Festivalpartnern an der Luisenhütte Balve-Wocklum das Festivalprogramm für 2022 vor. „Es wird bunt und vielfältig – genau wie die Industriekultur in Südwestfalen selbst“, erklärt Sandra Hertel. „Mit den FERROMONEN verwandeln wir Technikdenkmäler zu Orten lebendiger Industriekultur und machen sie in neuer Form erlebbar.“ Die Verbindung von Industrie und Kultur macht die Veranstaltungen zu Freizeiterlebnissen in außergewöhnlicher Atmosphäre.

Eines der Höhepunkte ist zum Beispiel die beliebte Veranstaltung des Märkischen Kreises „Luise heizt ein“ an der Luisenhütte Balve-Wocklum am Samstag, 2. Juli.

„FERROMONE-Events unterscheiden sich von klassischen Museumsveranstaltungen. Es geht darum, die Kulturdenkmäler aus besonderen Perspektiven zu präsentieren. Wir rücken sie ins Rampenlicht, und zwar für jeden: vom historisch interessierten Publikum über Konzertbesucher bis hin zu Familien“, erläutert Oliver Schmidt.

Der Name FERROMONE ist eine Wortschöpfung aus „Pheromomen“, den biologischen Lock- und Botenstoffen, und „Ferrum“, dem lateinischen Begriff für Eisen, und drückt aus, was das Ziel der Festivalreihe ist: Die Menschen zu Erlebnisorten der Industriekultur locken – im Märkischen Kreis und über seine Grenzen hinaus. Gegründet wurde die Veranstaltungsreihe 2006 vom Netzwerk WasserEisenLand (unter dem Titel „Live in den Fabrikskes“). WasserEisenLand Industriekultur in Südwestfalen repräsentiert die Industriekulturlandschaft in Südwestfalen unter anderem durch Veranstaltungen wie „FERROMONE”. Die Events werden gefördert durch das Regionale Kultur Programm des Ministeriums für Familien, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW.

Alle Termine, Infos und Kontakte auf www.ferromone.de.

Veranstaltungsprogramm

Bandcamp und Konzert im Kulturzentrum Werkhof Hohenlimburg

30. Juni, 19 Uhr

Den Auftakt macht das Hohenlimburger Kulturzentrum Werkhof mit dem Abschlusskonzert eines dreitägigen Bandcamps im Werkhof. Geleitet von den Musikern Jini Meyer und Tim Husung, gibt das Bandcamp jungen Solokünstlerinnen und -Künstlern sowie Nachwuchsbands die Chance, unter professioneller Anleitung gemeinsam Musik zu machen und das frisch-erworbene Können mit einem Live-Konzert zu präsentieren.

Weitere Infos: www.werkhof-kulturzentrum.de

„Luise heizt ein“ an der Luisenhütte Balve-Wocklum

2. Juli, ab 17 Uhr

Eines der Höhepunkte ist die beliebte Veranstaltung „Luise heizt ein“ an der Luisenhütte Balve-Wocklum. Hier wird die ehemalige Eisenhütte zum Rummelplatz der Illusionen, wo Naturgesetze auf den Kopf gestellt werden. Unter dem Motto „Paradox“ erwarten die Besucher wilde Tiere, paradoxe Erscheinungen, waghalsige Artisten und ein Lichtspektakel.

Weitere Infos: www.maerkischer-kreis.de/kultur-freizeit/luisenhuette/index.php

Sommercafé in der SASE Iserlohn

10. Juli bis 14. August, von 12 bis 17 Uhr

SASE öffnet an sechs Sonntagen ihr weitläufiges Gelände und lädt mit wechselnden gemeinnützigen Organisation zu Kaffee, Kuchen und Grillgut zum Sommercafé ein. Begleitend gibt es ein vielfältiges Programm aus Musik und Tanz sowie Aktionen der einzelnen Kooperationspartner.

Weitere Infos: www.sase-iserlohn.de

KunstFest PASSAGEN im Industriemuseum Menden / Gut Rödighausen

28. August bis 9. September

Das KunstFest PASSAGEN lässt die vier Künste Musik, Literatur, bildende und darstellende Kunst auf Gut Rödinghausen in Menden zusammentreffen. Unter dem Motto „vielfältig | anregend | anders“ erwarten die Besucher ein Picknick im Grünen, szenische Lesungen, Foto-Workshops, ein märchenhaftes Schattentheater oder eine Stummfilmvertonung.

Weitere Infos: www.kunstfest-passagen.de

DrahtSaitenAkt 2022 in der Historischen Fabrikanlage Maste-Barendorf

4. September, von 15 bis 18.30 Uhr

Beim 15. Barendorfer DrahtSaitenAkt wird in der Historischen Fabrikanlage Maste-Barendorf das idyllische, denkmalgeschützte Fabrikendorf zur besonderen Bühne für Musik auf höchstem Niveau gebracht. Acht international erfolgreiche Musiker lassen sich hautnah in intimen Konzerten à 30 Minuten erleben.

Weitere Infos: www.drahtsaitenakt.de

Nacht des Lichts – Südwestfalen. Land der tausend Lichter im Sauerland-Museum

6. bis 9. Oktober

Das Sauerland-Museum Arnsberg begeht die „Nacht des Lichts“ mit einem vielfältigen Programm aus Museumsangeboten, Musik, Auf- und Vorführungen, die Familien und Lichtfreunde auf die große Bedeutung Südwestfalens für die Beleuchtungsindustrie hinweisen.

"Glück Zu"-Windmühlenfest im LWL-Freilichtmuseum Hagen

16. Oktober von 11 bis 17 Uhr

Die alte Windmühle LWL-Freilichtmuseum Hagen ist umgezogen. Das Museum feiert die aufwendig und liebevoll restaurierte Windmühle als neue Attraktion mit einem unterhaltsamen Fest mit Handwerksvorführungen und geführten Mühlenrundgängen.

Weitere Infos: www.lwl-freilichtmuseum-hagen.de

Fabelhafter Lichterzauber in den Westfälischen Salzwelten / Hof Haulle

29. Oktober, von 18 bis 22 Uhr

Illuminierte Fabelwesen bringen in den Westfälischen Salzwelten Licht in die dunkle Jahreszeit. Dabei verzaubert das Licht die Besuchenden in all seinen Facetten: ob als modernes Lightpainting, Light-Graffiti, mitreißende Show, leuchtender Walk-Act oder analoge Lichtkunst. Fabelhafter Lichterzauber ist ein Event zum Genießen, Mitmachen und Ausprobieren.

Weitere Infos: www.salzwelten.de

Klingende Naturwissenschaft in der PHÄNOMENTA Lüdenscheid

30. Oktober, von 12 bis 16 Uhr

Die PHÄNOMENTA Lüdenscheid verwandelt sich in eine einzigartige Konzertbühne voll klingender Naturwissenschaft. Gemeinsam mit der Musikschule der Stadt Lüdenscheid verwandelt sich das Museum mit Orchester, Mini-Konzerten sowie Musik an klangvollen Exponaten in eine wundervolle Klangkulisse. Töne werden sichtbar und Bewegungen hörbar.

Weitere Infos: www.phaenomenta-luedenscheid.de

Familienmusical "Der Kleine Alexander" Im Werkhof Kulturzentrum Hohenlimburg

26. und 27. November, 16 Uhr

Groß und Klein können im Werkhof Kulturzentrum Hohenlimburg ihren Freund, den kleinen Alexander von Humboldt, bei dem gleichnamigen Familienmusical aus dem Zeitstrahl in ihre Zeit holen. In Gestalt eines Kindes nimmt er die kleinen Entdecker an die Hand und erklärt ihnen auf spielerische Weise die Natur, die Bäume, sowie Nachhaltigkeit.

Weitere Infos: www.der-kleine-alexander.de