Menden. Die Dorfgemeinschaft Berkenhofskamp lädt nach langer Corona-Pause alle Mitglieder und Interessierte zu einem Skatabend am Mittwoch, 15. Juni, in die Vereinsräume der Dorfgemeinschaft an der Waldenburger Straße 15 ein. Gespielt wird ab 18 Uhr. Jeder ist herzlich eingeladen den Reiz und die Faszination des Skatspiels einmal kennen zu lernen.

Außerdem gibt es am Mittwoch, 15. Juni, einen Senioren- Klön- und Spiele-Nachmittag im Vereinsheim an der Waldenburger Straße 15. Dieser findet von 15 bis 18 Uhr statt.