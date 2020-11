Hexenteich Menden,

Oesberner Weg, 58706 Menden

Dick eingepackt, bin ich bei strahlendem Sonnenschein heute um 9.10 Uhr am Hexenteich Menden gewesen. Dort war eine herrliche Ruhe; der Parkplatz fast leer.

Es sieht schön aus, so Rauhreif an den Bäumen oder den Blättern auf dem Boden.

Viel Spass beim Schauen der "Frostbilder".