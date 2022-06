Die Abiturpreise der Gerd-Harnischmacher-Stiftung gingen diesmal an: Anna Franziska Dyckmanns und Hannes Hoppe (jeweils 1.000 Euro) sowie ein zweiter Preis (750 Euro) an Jonathan Riedemann.

Der Jury fiel es auch in diesem Jahr nicht leicht, sich für die drei zu vergebenden Preise zu entscheiden, denn es gab alleine fünf AbsolventInnen mit der Traumnote 1,0.

Die Top-Abiturienten, die bei der Preisvergabe leider nicht berücksichtigt wurden, haben dennoch die Gelegenheit, eine besonderen Förderung erhalten. Denn sie werden von der Schule für die Aufnahme in Studienstiftungen wie die „Studienstiftung des Deutschen Volkes“ und das bischöfliche „Cusanuswerk“ vorgeschlagen.