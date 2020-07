Die Zahl der Genesenen und der Neuinfektionen hält sich in etwa die Waage, berichtet das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises. Aktuell sind 41 Männer und Frauen mit dem Coronavirus infiziert.



In sechs Fällen wurde der Coronavirus labor-technisch nachgewiesen, davon zwei in Iserlohn und jeweils einen in Hemer, Menden, Neuenrade und Werdohl. Fünf Personen aus Iserlohn konnte das Gesundheitsamt als genesen aus der Quarantäne entlassen. Derzeit befinden sich mit den 41 Coronapatienten insgesamt 87 Kontaktpersonen unter Quarantäne. Ebenfalls unter Quarantäne gestellt sind inzwischen 150 Auslandsrückkehrer.

Seit Ausbruch der Pandemie zählt der Märkische Kreis insgesamt 698 Corona-Fälle. 626 Männer und Frauen haben die Erkrankung überstanden. 31 Personen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Mit Altena, Herscheid, Meinerzhagen und Nachrodt-Wiblingwerde sind derzeit vier Kommunen coronafrei.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 0 Infizierte, 10 Gesunde, 0 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Balve: 1 Infizierter, 11 Gesunde und 30 Kontaktpersonen

• Halver: 4 Infizierte, 32 Gesunde, 13 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Hemer: 2 Infizierte, 63 Gesunde, 6 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Herscheid: 0 Infizierte, 6 Gesunde und 1 Kontaktperson

• Iserlohn: 13 Infizierte, 142 Gesunde, 15 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Kierspe: 1 Infizierter, 18 Gesunde, 1 Kontaktperson und 1 Toter

• Lüdenscheid: 6 Infizierte, 100 Gesunde, 7 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Meinerzhagen: 0 Infizierte, 34 Gesunde, 0 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Menden: 3 Infizierte, 113 Gesunde, 5 Kontaktpersonen und 9 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 0 Infizierte, 1 Gesunder, 0 Kontaktpersonen

• Neuenrade: 1 Infizierter, 13 Gesunde und 0 Kontaktpersonen

• Plettenberg: 8 Infizierte, 52 Gesunde, 5 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Schalksmühle: 1 Infizierter, 14 Gesunde und 1 Kontaktperson

• Werdohl: 1 Infizierter, 17 Gesunde und 3 Kontaktpersonen

Alle Informationen rund um die Pandemie fasst der Märkische Kreis auf seiner Internet-Seite zusammen: www.maerkischer-kreis.de.