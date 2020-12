Alles rund um das Thema „Abfälle und Wertstoffe“ in der Region erfahren Bürger im druckfrischen Abfallkalender 2021 für die Stadt Menden. Die von der Stadtverwaltung und dem Zweckverband für Abfallbeseitigung (ZfA) herausgegebene Broschüre ist ab sofort verfügbar.



Neben allgemeinen Informationen finden Bürger vor allem alle wichtigen Termine des kommenden Jahres. Die neuen Leerungstermine für die Abfallbehälter gelten ab dem 4. Januar 2021. Bis dahin ist noch der Terminplan 2020 gültig. Wie in jedem Jahr haben sich verschiedentlich Änderungen in der Reviereinteilung ergeben. Der ZfA macht deswegen darauf aufmerksam, dass für manche Grundstück 2021 andere Leerungstage relevant werden könnten.

Alle Serviceleistungen sind auch auf der Internetseite www.zfa-iserlohn.de verfügbar. Hier können Bürger etwa Jahreskalender mit den Leerungsterminen einzelner Straßen erstellen und als PDF herunterladen. Darüber hinaus gibt es Informationen über alle Containerstandorte und die Termine des Schadstoffmobils. Auch die Druckversion des Abfallkalenders kann als PDF auf der Website des ZfA und der Stadt Menden heruntergeladen werden.

Kalender liegen aus

Der Abfallkalender ist in einer Auflage von 14.000 Stück erschienen und liegt im Rathaus (Bürgerbüro), der Bücherei und am Bringhof Menden aus. Da aufgrund der pandemiebedingten Zugangsbeschränkungen ein Besuch im Rathaus derzeit nur mit Termin möglich ist, steht während der Öffnungszeiten des Rathauses vor dem Eingang eine Tonne mit Abfallkalendern bereit.