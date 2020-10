Die Malteser bieten 2021 wieder Kurse in der Behandlungspflege an. Sie finden in den neuen Räume auf dem Gesundheitscampus Sauerland statt.

„Das Begegnungs- und Schulungszentrum wird in diesem Herbst und Winter mit Leben gefüllt“, so der Stadtbeauftragte Markus Ickler. Durch die neu geschaffenen Räume können die Malteser neben der Breitenausbildung in Erster Hilfe dann auch wieder in der Sozialpflegerischen Ausbildung tätig werden.

„In diesem Bereich gibt es eine große Nachfrage, der wir in den vergangenen Jahren aus Platzmangel in Balve leider nicht gerecht werden konnten“, so Ickler weiter.

Für das Jahr 2021 sind nun zwei erste Kurse zur Behandlungspflege LG 1 und 2 geplant. Für die Durchführung der Kurse haben die Malteser ein neues Modell erarbeitet. Hierzu soll ein Dozentenpool aufgebaut werden. Dafür werden Pflegefachkräfte gesucht. Examinierte Pflegefachkräfte können unter Tel. 02375/910106 per E-Mail an Ausbildung.Balve@malteser.org Kontakt aufnehmen.