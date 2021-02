In dieser Woche, der siebten Kalenderwoche des Jahres wird auch wieder geblitzt, da überhöhtes Tempo eine der Haupt-Unfallursachen ist. In der Zeit von heute, 15. Februar bis zum 19. Februar sind im Märkischen Kreis an folgenden Orten mobile Messstellen geplant:

15. Februar:

Nachrodt:

• Nachrodt

• Opperhusen

Halver:

• Carthausen

• Schneehohl

• Sundern

• Wegerhof

16. Februar:

Neuenrade:

• Zentrum

• Kuschert

• Altenaffeln

• Küntrop

Herscheid:

• Hüinghausen

• Zentrum

17. Februar:

Hemer:

• Bredenbruch

• Deilinghofen

• Hönnetal

• Zentrum

• Sundwig

Kierspe:

• Höferhof

• Dürenerhaus

• Nott

• Bührhausen

18. Februar:

Menden:

• Platte Heide

• Niederbarge

• Ostsümmern

• Zentrum

Meinerzhagen:

• Ölmühle

• Valbert

• Meinerzhagen

• Zentrum

19. Februar:

Altena:

• Dahle

• Zentrum

Plettenberg:

• Eschen

• Eiringhausen

• Pasel

Darüber hinaus nimmt die Kreispolizeibehörde Geschwindigkeitsmessungen im gesamten Kreisgebiet vor, die in der aufgeführten Übersicht nicht enthalten sind. Bei Bedarf werden auch neue Messplätze eingerichtet.