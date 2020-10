Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises meldet seit Montag 31 neue labor-technisch nachgewiesene Coronainfektionen. 24 Männer und Frauen gelten nach einer häuslichen Isolierung von 14 Tagen als nicht mehr ansteckend.



Aktuell sind 241 Einwohner Virenträger und stehen unter Quarantäne. Mit ihnen befinden sich auch 1208 Kontaktpersonen und sechs Auslandsrückkehrer in häuslicher Isolierung. Die 31 neuen Fälle verteilen sich auf Halver (+1), Hemer (+3), Herscheid (+1), Iserlohn (+9), Lüdenscheid (+6), Meinerzhagen (+2), Menden (+2), Nachrodt-Wiblingwerde (+1), Plettenberg (+2) und Schalksmühle (+4). In den letzten sieben Tagen haben sich statistisch gesehen 42,7 Personen pro 100.000 Einwohner mit Corona infiziert.

Das Gesundheitsamt hat am Montag rund 50 Kinder und Erzieher der der Kita "Bunte Kluse" in Lüdenscheid als Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt. Drei Erzieherinnen hatten sich bei ihren Hausärzten testen lassen, weil sie Krankheitsanzeichen spürten.

Quarantäne für Kita und Kindergarten

Aufgrund eines positiven Coronanachweises wurden im Geburtstagskindergarten Menden 33 Kontaktpersonen in Quarantäne versetzt. In der Offenen Ganztagsgrundschule Nußberg in Iserlohn waren es nach einem Indexfall 14 Kontaktpersonen.

Seit Ausbruch der Pandemie im Februar zählt der Märkische Kreis bisher insgesamt 1454 Coronafälle; 1181 Personen haben den Virus bereits überwunden; 32 Märker sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Dreizehn Personen befinden sich in stationärer Behandlung, davon zwei auf der Intensivstation.

Weitere Informationen unter www.maerkischer-kreis.de oder unter www.land.nrw.de/corona

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 9 Infizierte, 21 Gesunde, 53 Kontaktpersonen und 1 Toter • Balve: 5 Infizierte, 26 Gesunde und 48 Kontaktpersonen • Halver: 12 Infizierte, 85 Gesunde, 28 Kontaktpersonen und 3 Tote • Hemer: 14 Infizierte, 89 Gesunde, 122 Kontaktpersonen und 1 Toter • Herscheid: 1 Infizierter, 10 Gesunde und 9 Kontaktpersonen • Iserlohn: 45 Infizierte, 268 Gesunde, 185 Kontaktpersonen und 5 Tote • Kierspe: 9 Infizierte, 34 Gesunde, 17 Kontaktpersonen und 1 Toter • Lüdenscheid: 69 Infizierte, 198 Gesunde, 280 Kontaktpersonen und 3 Tote • Meinerzhagen: 9 Infizierte, 58 Gesunde, 34 Kontaktpersonen und 5 Tote • Menden: 19 Infizierte, 147 Gesunde, 126 Kontaktpersonen und 10 Tote • Nachrodt-Wiblingwerde: 2 Infizierte, 15 Gesunde, 6 Kontaktpersonen • Neuenrade: 2 Infizierte, 63 Gesunde und 19 Kontaktpersonen • Plettenberg: 17 Infizierte, 90 Gesunde, 69 Kontaktpersonen und 3 Tote • Schalksmühle: 9 Infizierte, 25 Gesunde und 36 Kontaktpersonen • Werdohl: 19 Infizierte, 52 Gesunde und 176 Kontaktpersonen