"Warum in die Ferne schweifen, sieh das Gute liegt so nah..." Um es mal frei nach Goethe zu formulieren: Auch in Corona-Zeiten, in denen man nicht so frei reisen kann wie man gerne möchte, finden sich tolle Ziele im heimischen Raum. Mann muss sie nur kennen!

Ob es nun Parks sind in denen man ausgiebige Spaziergänge machen kann, mit öffentlichen Grillplätzen oder Kinderspielflächen, oder tolle Radwege die herrliche Aussichten bieten, für jeden Freizeittypen finden sich in unserer Region sicherlich reichlich passende Örtlichkeiten. So unterschiedlich die Interessen der Menschen sind, die ihre freie Zeit "sinnvoll" oder "relaxed" angehen möchten, so unterschiedlich vielfältig sind die Angebote. Doch in Corona-Zeiten bleiben da Freizeitparks oder Kulturveranstaltungen meistens außen vor. Also müssen schon "Geheimtipps" her. Und da kommen Sie als Leser ins Spiel: Verraten Sie uns Ihre schönsten Ecken und vor allen Dingen, warum sie für Sie einen Erholungswert oder einen Tipp wert sind. Ist es dort besonders ruhig, kann man dort dem Vogelgezwitscher lauschen oder dem Wellenspiel? Kann man die müden Computeraugen mit weitschweifigen Fernblicken entspannen oder ist es ein Platz, an dem man die Füße ins Gras legen kann, während man den eigenen Kinder zusieht wie sie sich auf tollen Spielgeräten die Zeit vertreiben? Oder ist es ein Ort, an dem man nach langweiliger Büroarbeit mal aus sich heraus gehen kann - Adrenalin pur in der steilen Kletterwand oder auf rasanter Abfahrt auf der Mountainbike-Piste? Wer seinen Erlebnisort auch noch mit einem Foto dokumentieren kann, umso besser. Wer jetzt ruft "Ja, klar, da fällt mir was ein!" kann es hier als Kommentar unter diesem Bericht schreiben oder auch selber einen Bericht als Bürgerreporter unter dem Stichwort "Ausflugstipp" in den Lokalkompass setzen. Wir sind gespannt.