Am Samstag, 10. Oktober, sammeln die Damen des Lions Clubs Iserlohn-Hemendis wieder haltbare Lebensmittel bei Edeka Enste in Menden. Sie bitten die Einkäufer - wie zuletzt Anfang März kurz vor dem Lockdown - um Kaffee, Tee, Öl, Margarine, Nudeln, Mehl, Marmelade und Konserven.

"Wenn die Kunden jeweils nur ein Teil mehr ihres Einkaufes in unseren Einkaufswagen legen, kommen eine Menge Lebensmittel zusammen, die wir gerne dem DeCent Laden und der neugegründeten Tafel in Fröndenberg zur Verfügung stellen", bittet die Initiatorin der Aktion, Gudrun Reichelt, die Einkäufer und Einkäuferinnen um Unterstützung.

Von 10 bis 15.30 Uhr nehmen die Damen des Lions Clubs Iserlohn-Hemendis die Lebensmittelspenden gerne entgegen. Sie bitten dabei auch, den gebotenen Hygiene-Abstand einzuhalten.

Dass der SKFM, Träger des DeCent-Ladens, auch im Förderverein der Freunde Lions Iserlohn-Hemendis einen verlässlichen Partner hat, zeigte die Übergabe von 50 Lebensmittelgutscheinen im Wert von insgesamt 1.000 Euro. Ulrike Laatsch, Vorsitzende des Fördervereinsvereins, konnte die Gutscheine an Marita Hill, Geschäftsfühererin des SKFM, und Silvia Kaiser-Hacheney, aus dem Vorstand des SKFM überreichen.

Der Betrag stammt aus den Pfandbon-Spenden, die im Pfandbonkasten des Lions Clubs landen. Der steht neben der Getränkekistenrückgabe bei Edeka. Marktleiter Bastian Linke freut sich, dass der Erlös aus den Pfandbon-Spenden Bedürftigen zugute kommt.