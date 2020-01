Im Köhlerdorf Lürbke kann auch in diesem Jahr wieder richtig Karneval gefeiert werden.Am Samstag 15.02.laden die Schützen ab 20 Uhr zur jecken Karnevalsparty mit Kostümprämierung.Ein kleines karnevalistisches Programm mit der New Generation Dancecrew,dem Senatorenchor der MKG und dem beliebten Männerballett sorgt für Unterhaltung.Im Anschluss kann wieder bis tief in die Nacht zu kölscher Musik und Partyhits unter der Discokugel abgetanzt werden.Der Eintritt ist an diesem Abend frei.

Weiter geht es dann am Donnerstag 20.02. ab 16 Uhr mit Lürbke meets Weiberfastnacht. Der Einlass ist nur für Damen und auch hier gibt es neben einem kleinen Programm genug Möglichkeit zum Abfeiern auf der Tanzfläche.Der Eintritt beträgt 5€ und die Karten gibt es im Bistro Bücherwurm am Lendringser Platz und bei Schreibwaren Breunig/Kölling auf der Lendringser Hauptstraße.