Zeugen sollten als erste Handlung

stets 110 anrufen

Am Dienstag, 5. April, beobachtete ein Zeuge gegen 16.45 Uhr, wie sich zwei Jugendliche an einem geparkten Auto an der Windmühlenstraße zu schaffen machten. Sie schlugen mit einem Stein ein Seitenfenster ein und öffneten daraufhin die Beifahrertür.

Statt die Polizei umgehend über den kostenlosen Notruf 110 zu alarmieren, rief der Zeuge zunächst die Eigentümerin des Fahrzeugs an.

Die beiden Jugendlichen hatten zwischenzeitlich die Gelegenheit zur Flucht genutzt.

Beschreibung der Täter

Zwischen 16 und 18 Jahre alt, beide schlank, einer trug eine rote, der andere eine schwarze Jacke mit Kapuze.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Moers unter Tel. 02841/171-0.