„Das vermeintlich Einfache ist das eigentlich Schwere!“ das gilt auch und ganz besonders für den international so erfolgreichen Pianisten und Komponisten Marius Furche. Seine Kompositionen haben nahezu meditativen Charakter, sie laden ein, zum in sich hineinhören, sich versenken.

Maris Furche nimmt seine Zuhörer sie an die Hand, mit auf eine musikalische Reise zu sich selbst, die zutiefst zu berühren vernag, Er erzählt selbst, dass ihm einmal eine Professorin im Studium, als er eine Liedbegleitung lustlos herunter klimperte, zeigte, was Liedbegleitung zu sein vermag, das war für Marius Furche eine Initialzündung, die den jungen Komponisten auf den Weg zu sich selbst, zu seiner Musik gebracht hat: „Es gibt keine gute oder schlechte Musikrichtung, es gibt nur gut oder schlecht gespielte Musik!“ Am kommenden Sonntag besteht die Möglichkeit Marius Furche am Konzerflügel in unserer Stadtkirche zu erleben. Anmeldungen unter. info@konrad-goeke.de oder auch unter der Mobilnummer: 0176-63108636.