„Kunst und Begegnung“ - unter diesem Motto stand die Veranstaltung „Moerser Ateliers offen“ am Wochenende. Zahlreiche Moerser Künstler gaben detaillierte Einblicke in ihre Arbeit und kamen mit interessierten Besuchern ins Gespräch. Fotografie, Malerei, Bildhauerei, Zeichnungen, Skulpturen und vieles mehr machten „Moerser Ateliers offen“ wieder einmal zu einem echten Erlebnis.

Im Alten Landratsamt präsentierte Künstlerin Rita Lazzaro ihren 2,10 mal 2,10 Meter großen begehbaren Patchwork-Würfel, der aus 800 verschiedenen Stoffstücken besteht. Alle sind ein Geschenk von Moerser Bürgern. Der Würfel ist bunt, auf dem Boden steht in rot gesticktem Garn das Wort „Wir“ in verschiedenen Sprachen. „Moers ist eine multikulturelle Stadt. Der Würfel soll dies symbolisieren. Er ist begehbar und man kann sich in ihm behütet und beschützt fühlen. Diese Unterstützung hier in Moers fühle ich auch, ich lebe hier sehr zufrieden und das „Wir“ wird groß geschrieben“, schwärmt die Künstlerin. Die Besucher fanden den Würfel klasse.

Interaktiver "Kunstvollautomat"

Ein interaktives Kunstobjekt stellte Ulrike Martens im Landratsamt vor: den Kunstvollautomat. Ein ausgefüllter Zettel mit einem Mal-und Zeichenwunsch reichte aus. Dieser wurde durch eine Art Briefkasten gesteckt. Ulrike Martens, die hinter Stofftrennwänden saß, setzte den Wunsch in nur zwei bis drei Minuten künstlerisch um und ließ das Werk durch einen Ausgabeschlitz wieder den Besuchern zukommen. „Ich möchte mit den Leuten spielen, interaktiv auf ihre Wünsche eingehen. Da kann dann auch schon mal eine Überraschung dabei sein. Zum Beispiel beim Wunsch „Katze im Sack“. Das kann entweder etwas völlig Anderes sein oder eben tatsächlich eine „Katze im Sack“.“ In Kürze wird Ulrike Martens auf dem Moerser Wochenmarkt frisch gezeichneten Fisch präsentieren.

Auch zusammen lässt sich tolle Kunst kreieren. „4 Hände gemeinsam“ heißt die Reise der Künstlerinnen Jutta Dammers-Plaßmann und Birgit Kalke. Ihre Werke der freien und abstrakten Malerei sind noch bis 8. Oktober im Museum M22 an der Niederstraße zu sehen. „Die Idee gemeinsam zu malen hatten wir vor etwa fünf Wochen bei einem Treffen. Und wir stellten fest, dass uns das Malen viel gibt. Zwischen uns herrscht eine stille Kommunikation, nichts ist vorher abgesprochen. Die Bilder entstehen einfach. Das macht uns große Freude“, so Jutta Dammers-Plaßmann. Gemeinsame Malreisen und Malevents in der Vergangenheit schweißten die beiden Künstlerinnen zusammen. Die sehenswerten Werke wie zum Beispiel „Erinnerung“, „Duo“ oder „Samba“ zieren das Museum M 22 und sind echte Hingucker. „Kunst ist so vielfältig interpretierbar. Jeder sieht etwas anderes darin. Das ist es, was Kunst ausmacht“, sind sich die Künstlerinnen einig. Und ihre gemeinsame Reise soll noch weitergehen.

"Junior Kulturtester" unterwegs

Dass Kunst auch für viele jüngere Menschen interessant ist, bewiesen die „Junior Kulturtester“ des Gymnasiums Rheinkamp. Vier Altergruppen aus verschiedenen Klassen sahen sich in den Ateliers und im Landratsamt mal genauer um. „Das Projekt wird sehr gut angenommen. Wir sind jetzt schon anderthalb Stunden hier, die Schüler finden es klasse“, freut sich Lehrerin Sylvia Müller. Wochen-Magazin wird in Kürze noch genauer über die „Junior Kulturtester“ und ihr Projekt berichten.