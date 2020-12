Die Meldung über die Nominierung Jan Dierens zum Bundestagskandidaten der SPD hat in dessen Ortsverein Rheinkamp für große Freude gesorgt. Am Donnerstag hatten die Vorstände der SPD im Kreis Wesel und in Krefeld erklärt, der Empfehlung der gemeinsamen Findungskommission zu folgen und Jan Dieren als Kandidaten für die Bundestagswahl im nächsten Jahr aufzustellen. Anja Reutlinger, Ortsvereinsvorsitzende in Rheinkamp: „Besonders gefreut hat mich das einstimmige Votum der Findungskommission für unser Ortsvereinsmitglied.“ Jan Dieren ist seit seinem Parteieintritt im Jahr 2008 im SPD-Ortsverein Rheinkamp aktiv. Als Bildungsbeauftragter des Ortsvereins hat Dieren thematische Veranstaltungen für den Ortsverein vorangetrieben, zu Grundlagen der Sozialdemokratie oder aktuellen Themen wie dem Wandel der Arbeitswelt oder dem Klimawandel. Peter Kiehlmann, stellvertretender Ortsvereinsvorsitzender in Rheinkamp ergänzt: „Jan Dieren steht für die Zukunft, für die Themen, die auch und gerade für junge Menschen von entscheidender Bedeutung sind. Er ist auch für die Fridays-for-Future-Bewegung als ehemaliger Schülersprecher des Gymnasiums Adolfinum glaubwürdig. Ich bin überzeugt, dass gerade er es schaffen wird, die alte Tante SPD wieder für junge Menschen attraktiv zu machen und zu zeigen, dass ihre Sorgen, ihre Zukunft gerade bei uns Sozialdemokrat*innen am besten aufgehoben sind!“ Jan Dieren steht für eine gute Daseinsvorsorge, eine klimagerechte Zukunft und eine Arbeitswelt, die wir selbst bestimmen. Die größte Umwälzung der Arbeitswelt seit der industriellen Revolution wird viele Chancen bieten, aber auch Risiken. Home Office ist ein Stichwort, das gerade jungen Familien diesen Zusammenhang heute deutlich zeigt. In der SPD Rheinkamp ist man sich sicher: Jan Dieren wird für Tarifbindung und einen Mindestlohn deutlich über 12 € streiten, damit auch Geringverdiener überhaupt eine Chance haben, sich eine existenzsichernde Altersversorgung aufzubauen. Wenn die Delegiertenkonferenz dem Vorschlag der Findungskommission folgt, stehe zur Bundestagswahl in Moers, Neukirchen-Vluyn und Krefeld eine junge, überzeugende und glaubwürdige Alternative zur Verfügung. Damit knüpfe die SPD in der Region auch an die Zeit der erfolgreichen Bundestagsabgeordneten Siegmund Ehrmann und Jürgen Schmude an, die sich immer deutlich, nachhaltig, unüberhörbar und wirksam für ihren Bundestagswahlbezirk hier am Niederrhein eingesetzt hätten. Anja Reutlinger: „Jan Dieren muss sich in Berlin nicht erst einarbeiten. Er pendelt bereits seit Jahren zwischen Moers und Berlin hin und her und ist in der Hauptstadt bestens vernetzt!“