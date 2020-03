Das Corona-Virus stoppt jetzt auch die vielen Serienläufer aus dem Kreis Wesel: Die ENNI-Laufserie ist abgesagt worden.

"Ein Schlag für die niederrheinische Laufszene"

"Das ist ein Schlag für die niederrheinische Laufszene: Nach der Absage des Moerser Schlossparklaufes haben die ausrichtenden vier Vereine, der MTV Moers, der AS Neukirchen-Vluyn, der SV Sonsbeck und der TuS Xanten nun gemeinsam mit dem Hauptsponsor ENNI Energie & Umwelt Niederrhein (ENNI) auch die ENNI Laufserie 2020 abgesagt", wie ENNI-Pressesprecher Herbert Hornung heute mitteilt. Dies sei zwar bedauerlich, aber folgerichtig.

Absage für den Schlossparklauf



„Letztendlich hatten wir nach der allgemeinen Entwicklung und der Absage der Moerser Auftaktveranstaltung keinen Spielraum für Diskussionen, da es aktuell zu viele Unwägbarkeiten auch für die zukünftigen Events gibt.“ 2021 soll es aber weitergehen. „Wir gehen derzeit fest davon aus, dass wir dann einen neuen Anlauf nehmen können.“

Sonsbecker Brunnenlauf, Donkenlauf und Citylauf Xanten noch nicht abgesagt

Der Serienstart zur sechsten Auflage der Niederrheinserie war für Ende April beim traditionellen Moerser Schlossparklauf vorgesehen. Bislang hatten sich bereits etwa 400 Läufer für die Serienwertung angemeldet, bei der die Laufszene danach beim Sonsbecker Brunnenlauf, in Neukirchen-Vluyn beim Donkenlauf und beim Finale in der Xantener City Station gemacht hätten. „Alle angemeldeten Läufer werden ihr Startgeld zurückerhalten“, kündigte Hornung eine E-Mail des Zeitmessers TAF-Timing an, über die die gemeldeten Läufer die notwendige Kontoverbindung für eine Überweisung der Startgelder angeben sollen. Auch wenn es 2020 damit keine Serienwertung gibt, bleibt ENNI als Sponsor der Einzelveranstaltungen weiter an Bord. Die Veranstaltungen in Sonsbeck, Neukirchen-Vluyn und Xanten sind derzeit noch nicht abgesagt. „Sollten die Läufe stattfinden, empfehlen wir allen Läufern hier an den Start zu gehen. Jeder einzelne Lauf hat auch ohne Serienwertung seinen Reiz.“