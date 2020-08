Am Montag, 24. August, hat die Kreispolizeibehörde Mettmann in Langenfeld und Monheim einen Schwerpunkteinsatz zur Kontrolle des Straßenverkehrs durchgeführt. Insbesondere stand dabei in Monheim-Baumberg der Einmündungsbereich der Geschwister-Scholl-Straße und des Garather Wegs im Fokus der Kontrollen. In Langenfeld gingen den Beamten gleich zwei Transporter ins Netz.

Die Beamten stellten in Monheim-Baumberg 24 Verstöße beim Abbiegen fest, weil Autofahrer nicht lange genug an den Stopp-Schildern gehalten hatten, was mit Bußgeldern geahndet wurde. In Langenfeld gingen den Polizisten zwei Fahrer von Transportern ins Netz - beide auf der Hardt.

Zunächst hielten die Beamten den 38-jährigen Fahrer eines Daimlers an, der für ein Maximalgewicht von 3.500 Kilogramm zugelassen war. Da schon auf den ersten Blick erkennbar war, dass das Fahrzeug deutlich überladen war, wurde das Auto gewogen. Hierbei wurde ein Gewicht von 4.860 Kilogramm festgestellt - eine Überladung von rund 38 Prozent. Die Konsequenz für den 38-jährigen Fahrer: Seine Weiterfahrt wurde untersagt - sowohl ihn als auch den Halter erwarten nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeigen sowie jeweils ein Punkt in Flensburg.

Nur wenige Minuten später stoppten die Beamten einen weiteren Transporter auf der Hardt, einen MAN, der für ein Maximalgewicht von 7,5 Tonnen zugelassen ist. Der Fahrer, ein 55-jähriger Mann aus Bottrop, konnte die dazu erforderliche Fahrerlaubnis nicht vorweisen, sondern lediglich einen Führerschein der Klasse B (maximal 3,5 Tonnen). Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt, zudem erwartet den Fahrer eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Auch der Halter erhält eine Strafanzeige, weil er die Fahrt angeordnet bzw. zugelassen hatte.