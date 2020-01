Für die Monheimer Punkrock-Band KW!RL heißt es am Sonntag, 19. Januar, „Argentina! Vamos!“. Das Quintett bestreitet im Sojus 7, Kapellenstraße 38, den letzten Auftritt im alten Sojus 7 als Vorbereitungsshow auf die anstehende Argentinien-Tour der Band.

In Südamerika spielt KW!RL zusammen mit Zona84, eine der bekanntesten Punk-Bands des Landes, die im Mai auch nach Deutschland kommen werden. In Argentinien wird KW!RL Station in Buenos Aires, Rosario, Rafaela und Paraná machen. Dort werden sie den deutsch-argentinischen Punk-Sampler „No Borders- Vol. 1“ vorstellen, auf dem auch noch weitere Monheimer Bands (Backseat Alley, Flaschenkindaer) vertreten sind.

Los geht es am Sonntag um 14 Uhr mit Hildes Klassik Café. Ab 17 Uhr spielen die Flaschenkindae, und ab 18 Uhr stehen die Derwische von KW!RL auf der Bühne. Der Eintritt ist frei.