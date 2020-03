Gute Musik für den guten Zweck: Aus einer spontanen Idee, die im Januar auf dem Neujahrsempfang der Werbegemeinschaft Treffpunkt Monheim entstand, sind in nur wenigen Wochen sprichwörtliche "Nägel mit Köpfen" geworden. Am Samstag, 14. März, geben Monheimer Bands und Musiker ab 19 Uhr im Familien-Hofcafé an der Parkstraße 6 ein Benefizkonzert zugunsten des Vereins "Wir helfen Kindern".

Headliner des Abends ist Carll. Die fünfköpfige Band bezeichnet sich selbst als „Singer-Songwriter-Folk-Pop-Band“ und existiert in dieser Formation seit Ende 2017. Alle Musiker bringen viele Jahre an Band-, Live- und Studio-Erfahrung mit. Die Musik von Carll vereint unterschiedliche musikalische Stilrichtungen - akustisch und mit mehrstimmigen Gesang - zu einer wunderbaren Mischung aus bittersüßen Balladen, treibenden Stücken, Blues und eingängigen Popsongs. Ab und zu findet sich auch ein Coversong auf der Setlist wieder.

Angesagt hat sich auch ein ganz besonderes Trio, das beim Neujahrsempfang seinen ersten gemeinsamen Auftritt hatte: Achim Tang, Adrian Breuer und CJ (beide von der Monheimer Rockband Backseat Alley) covern auf ihre ganz eigene Art Songs von Künstlern, die im Sommer auf der ersten Monheim Triennale auftreten. "Ein kleiner Vorgeschmack auf das, was das Publikum beim Festival im Juli erwarten wird", freut sich Bassist Achim Tang.

After Show Party

Abgerundet wird der Abend mit einer After Show Party, bei der Can Sinar Hits zum Tanzen der 1970er, 80er und 90er Jahre auflegt. Vielen ist er auch als Moderator auf dem Stadtfest und als DJ Canybaby der Montown Club Nights im alten Sojus 7 bekannt.

Zu Instrumenten und Mikrofon greifen alle Musiker, um den Verein "Wir helfen Kindern" zu unterstützen, in dessen Monheimer Ortsgruppe sich federführend Michael Haut und Markus Greiß engagieren. Damit möglichst viel beim Benefizkonzert zusammen kommt, verzichten alle Künstler auf eine Gage und auch Roland Giebner stellt sein Familien-Hofcafé kostenlos zur Verfügung. Hinzu kommen Sponsoren, allen voran Monheims Energieversorger MEGA, Expert Hoffmann, die Theissen Medien Gruppe, das Autohaus Neumann und das Sanitätshaus Buchbender.

Eintritt frei

Eintritt wird beim Benefizkonzert nicht erhoben. "Der Hut geht rum", sagen Dirk Fleschenberg und Marc Schönberger von der Band Carll und hoffen am 14. März nicht nur auf zahlreiche Musikfans, sondern auf viele Spenden für den guten Zweck.