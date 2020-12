In Monheims Austausch mit der türkischen Partnerstadt Atasehir ist im wahrsten Sinne des Wortes Musik drin. So entstand unter anderem die Idee, für Schülerinnen und Schüler der Musikschulen gemeinsame Arrangements mit anatolischem Einfluss zu erstellen. Die Noten sind nun kostenlos herunterzuladen auf der Homepage der Musikschule unter www.musikschule.monheim.de/makam. Die Auswahl ist groß: Insgesamt sind es 400 Seiten an Material.

"Wir konnten dabei von unserer langjährigen Erfahrung mit Ensembles für anatolische Folklore profitieren: Die Baglama beispielsweise gehört bereits seit den 90er Jahren zum Fächerkanon", erläutert Jörg Sommerfeld, Leiter der Musikschule. In Atasehir war das Angebot hingegen eher klassisch ausgerichtet. Erst durch die Zusammenarbeit entstand auch dort ein Folkloreensemble. Stilistisch sind alle Arrangements dem Kulturraum der sogenannten Makam-Musik zuzuordnen. Sie greifen auch die aktuelle Entwicklung der Szene rund um Anatolien auf.

Gemeinsames Konzerterlebnis

Die Bearbeitungen sollen die Musik möglichst Vielen zugänglich machen. Der Schwierigkeitsgrad ist darauf abgestimmt, dass mit möglichst kurzer Probezeit einstudiert werden kann, um ein gemeinsames Konzerterlebnis zu ermöglichen - zum Beispiel bei einem Besuch in der Partnerstadt.

Dass das Konzept funktioniert, hatte ein gemeinsames Konzert im vergangenen Dezember gezeigt.